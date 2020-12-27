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İsrailli Bakan Ohana'dan skandal aşı talimatı

27.12.2020 19:27 | Son Güncelleme:
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İsrailli Bakan Ohana'dan skandal aşı talimatı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.

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Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.

Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor. (AA)

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