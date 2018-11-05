İsrailli bakan Umman'daki ulaştırma konferansına katılacak

KUDÜS (AA) - İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Umman'da düzenlenecek Uluslararası Ulaştırma Konferansı'na katılmak üzere başkent Maskat'a gitti.
Yediot Ahronot Gazetesi'nin internet sitesindeki habere göre, Bakan Katz, "Bu, İsrail ile Umman arasındaki ilişkileri iyileştirecek tarihi bir ziyaret. Bu ziyarette, Körfez ülkeleriyle İsrail ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak 'Bölgesel Barış İçin Demiryolu' isimli projemizi sunmayı ve güçlendirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.
Katz, bunun, İran'ı devre dışı bırakacak bir eksen oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.
Umman'da yarın başlayacak konferansın, 3 gün süreceği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü.
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!
Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum