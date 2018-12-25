İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler

KUDÜS (AA) - Filistinli annelere yönelik ölüm çağrısı içeren ırkçı bir yazıyı alıntılayarak sosyal medya hesabında paylaştığı için daha önce tepkileri üzerine çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kara propagandada bulunarak dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaptı.

"Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği ve onların çocuklarının küçük birer yılan olduğu" yönündeki skandal ifadeleri 2014'te sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından Binyamin Netanyahu hükümetinde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Şaked, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzattı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Ordu Radyosuna konuşan Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini, İsrail'in ise zararına olacağını" söyledi.

Şaked, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı.