HABER

İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 22:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski danışmanlarından birine ait olan "Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği" yönündeki skandal ifadeleri sosyal medya hesabında paylaştığı için büyük tepki çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzattı - Şaked, Suriye'deki YPG/PKK varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı

KUDÜS (AA) - Filistinli annelere yönelik ölüm çağrısı içeren ırkçı bir yazıyı alıntılayarak sosyal medya hesabında paylaştığı için daha önce tepkileri üzerine çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kara propagandada bulunarak dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaptı.

"Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği ve onların çocuklarının küçük birer yılan olduğu" yönündeki skandal ifadeleri 2014'te sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından Binyamin Netanyahu hükümetinde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Şaked, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzattı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Ordu Radyosuna konuşan Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini, İsrail'in ise zararına olacağını" söyledi.

Şaked, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı.

- "Küçük yılanlar"

Radikal görüşleriyle bilinen Şaked, Yahudi Evi (Habayit Hayehudi) partisinden milletvekili olduğu 2014 yılında skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Şaked, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanlarından Uri Elitzur'un 2002 sarf ettiği şu ifadeleri Facebook hesabından paylaşmıştı:

"Her teröristin arkasında düzinelerce erkek ve kadın vardır. Bunlar olmadan bu kimseler teröre girişemezdi. Bu savaşın failleri camilerde tahrikatta bulunanlar, okullar için canilik içeren müfredat yazanlar, yataklık yapanlar, taşıt sağlayanlar ve onlara saygı gösterip manevi destek veren herkestir. Bunların tamamı muharip düşmanlar olup kanları zihinlerindedir. Ayrıca bu kitle, oğullarını cehenneme çiçeklerle ve öpücüklerle yollayan şehit annelerini de kapsamaktadır. Bu kimseler oğullarının ardından oraya gitmelidir; bundan daha adil bir şey olamaz. Bu yılanları yetiştirdikleri fiziki evleri gibi onlar da defolup gitmelidir. Aksi takdirde buralarda daha fazla yılan yetişecektir."

İsraillilere zarar verdiğini öne sürdüğü Filistinli çocukları "küçük yılanlara" benzeten paylaşımının ardından Şaked'in 2015'te Netanyahu tarafından adeta ödüllendirilerek Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi tepkiyle karşılanmıştı.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Kar yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldıKar yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı
Bolu'da kar tatiline öğrencilerden Twitter'dan teşekkürBolu'da kar tatiline öğrencilerden Twitter'dan teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayelet Şaked israil

En Çok Okunan Haberler

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.