HABER

İsrailli bakandan "Filistinli liderlere suikast düzenlenmesi" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev: "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar"

KUDÜS (AA) - İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Regev, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede artan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki güç dengesine ilişkin herhangi bir soru işaretinin söz konusu olmadığını söyleyen Regev, "Kimin daha güçlü olduğu sorusunun cevabı çok açık. Terör yuvalarını boşaltmaları bile bu sefer onlara (Gazze'deki Filistinli gruplar) bir fayda sağlamayacak. Onları her yerde yakalayacağız." dedi.

Regev, İsrail'in yeniden Gazze'deki Filistinli liderlere yönelik suikastlara başlaması gerektiğini savunarak, "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar." diye konuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, daha önce de benzer çağrılar yapmıştı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Üniversite tercih günleri Kayseri'de yapıldıÜniversite tercih günleri Kayseri'de yapıldı
Christchurch katliamı mağdurlarına destekChristchurch katliamı mağdurlarına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.