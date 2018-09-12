İsrailli Bakandan Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirileceği iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinli mültecilerin Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönünde bir girişimi bulunduğunu iddia ederek, bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Katz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın, Filistinli mültecilerin, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönündeki girişimini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

"Trump'ın bu girişimini" ne zaman resmi olarak duyuracağı ya da İsrail'e sunup sunmadığına ilişkin bilgi vermeyen Katz, "Mülteciler sorununun, Arap liderleri ve Filistinlilerin gündeme getirmesi sebebiyle devam ettiğini" öne sürdü.

Öte yandan, ABD yönetimi, söz konusu "girişime" ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, bu ayın başında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) sağladığı finansal fonları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD gazeteleri de Washington yönetiminin, Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi için resmi yönelimlerde bulunduğundan söz ediyor.