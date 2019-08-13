İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Erdan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif'te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi'ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım." dedi.

Aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi de olan Gilad Erdan, "Yahudilere ferdi ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.