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İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

KUDÜS (AA) - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle beraber Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisinden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Bu yıl birçok kez Aksa'ya baskın yapan Ariel, en son 26 Şubat'ta Harem-i Şerif'e girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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