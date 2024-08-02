İsrailli bakandan yeni skandal! Dışişleri'nden yanıt gecikmedi: "Bu şekilde barışa ulaşamazsınız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler yüzünden Dışişleri tarafından ağır bir dille eleştirildi. Sözcü Keçeli, Katz'ın skandal paylaşımı sonrasında yaptığı açıklamada, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Hamas'ın lideri Haniye'nin suikaste uğraması sonucunda Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirildi.

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyerek, "Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için talimat verdim" sözlerinde bulundu.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki gösterdi ve "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.