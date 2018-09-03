HABER

İsrailli Belediye Başkanı "UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarmayı" planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat: "UNRWA, yabancı bir kuruluş, gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim" "UNRWA'nın Kudüs'ten çıkartılması, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesini güçlendirecek"

KUDÜS (AA) - Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu (UNRWA) "Kudüs'ten çıkarmayı planladıklarını" açıkladı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu Kudüs'ün İsrailli Belediye Başkanı Barkat'ın UNRWA'ya ilişkin açıklamalarını internet sitesinde yayımladı.

Barkat, "UNRWA, yabancı bir kuruluş, gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Kudüs'ten çıkarılması halinde "terör ve kışkırtmanın azalacağını" iddia eden Kudüs Belediye Başkanı, aynı zamanda hizmetlerin iyileşeceğini ve "Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesinin güçleneceğini" ifade etti.

Belediyedeki ilgili taraflara bu konuda bir eylem planı hazırlama talimatı verdiğini söyleyen Barkat, söz konusu plan tamamlandığında bunu Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunacağını dile getirdi.

UNRWA'nın Kudüs'teki okullarını kapatacaklarını da belirten Barkat, Filistinli mültecilere işaret ederek, onlarla mülteci olarak değil vatandaş olarak ilgilenmenin zamanı geldiğini söyledi.

UNRWA, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan ve kentteki tek kamp olma özelliğini taşıyan Şufat Mülteci Kampı'nı yönetiyor. Burada yaşayan 20 bin kişiden yaklaşık 11 bininin UNRWA'ya kayıtlı olduğu biliniyor.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Önce takip etti, ardından saldırdı... Sağlık görevlisine saldırı kameradaÖnce takip etti, ardından saldırdı... Sağlık görevlisine saldırı kamerada
Polisi görünce uyuşturucuyu binadan aşağı attılarPolisi görünce uyuşturucuyu binadan aşağı attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Nir Barkat UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.