KUDÜS (AA) - Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu (UNRWA) "Kudüs'ten çıkarmayı planladıklarını" açıkladı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu Kudüs'ün İsrailli Belediye Başkanı Barkat'ın UNRWA'ya ilişkin açıklamalarını internet sitesinde yayımladı.

Barkat, "UNRWA, yabancı bir kuruluş, gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Kudüs'ten çıkarılması halinde "terör ve kışkırtmanın azalacağını" iddia eden Kudüs Belediye Başkanı, aynı zamanda hizmetlerin iyileşeceğini ve "Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesinin güçleneceğini" ifade etti.

Belediyedeki ilgili taraflara bu konuda bir eylem planı hazırlama talimatı verdiğini söyleyen Barkat, söz konusu plan tamamlandığında bunu Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunacağını dile getirdi.

UNRWA'nın Kudüs'teki okullarını kapatacaklarını da belirten Barkat, Filistinli mültecilere işaret ederek, onlarla mülteci olarak değil vatandaş olarak ilgilenmenin zamanı geldiğini söyledi.

UNRWA, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan ve kentteki tek kamp olma özelliğini taşıyan Şufat Mülteci Kampı'nı yönetiyor. Burada yaşayan 20 bin kişiden yaklaşık 11 bininin UNRWA'ya kayıtlı olduğu biliniyor.

