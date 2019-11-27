İsrailli büyükelçiden Myanmar'a destek paylaşımı

İsrail'in Nepido Büyükelçisi Ronen Gilor, Myanmar hükümetinin, Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) götürdüğü "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" talebine yapacağı itiraz öncesi, bu ülkeye "iyi şanslar" dileğinde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gilor, Twitter'daki paylaşımında, soykırım davasına itiraz edecek Myanmar hukuk ekibine desteğini vurgulayarak, "İyi bir karar verilmesini ümit ediyoruz. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Myanmar parlamentosu yetkilileriyle çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Gilor, konunun bir sohbette gündeme geldiğini belirterek, "iyi şanslar" dileğini yineledi.

Haaretz gazetesinin söz konusu Twitter paylaşımını İsrail Dışişleri Bakanlığına sormasının ardından tweetler silinirken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçi Gilor'un birkaç gün önce yaptığı başka bir paylaşımda da Myanmarlı yetkililere destekleyici ifadeler kullandığı belirtilmişti.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.