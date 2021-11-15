HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrailli çift, Erdoğan'ın evini fotoğraflamıştı! Görüntüleri "aile" isimli gruba aktarmışlar

İsrailli çift, Erdoğan'ın evini fotoğraflamıştı! Görüntüleri "aile" isimli gruba aktarmışlar

15.11.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklanan İsrailli çiftin, çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında "aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi.

İsrailli çift, Erdoğan'ın evini fotoğraflamıştı! Görüntüleri "aile" isimli gruba aktarmışlar

Edinilen bilgiye göre; İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar’da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan’ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

"AİLE" İSİMLİ GRUBA AKTARMIŞLAR

İsrailli Natali O. ve Mody O.’nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden "aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan’ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan’ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

Erdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişmeErdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

İSRAİL HÜKÜMETİ DEVREDE

Güvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini ‘şoför’ olarak bildiren Mody ve Natali O. çiftinin tutuklanması, İsrail’de de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.
Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri, yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacak

Bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacak

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.