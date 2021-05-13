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İsrailli elçiden BBC sunucusuna pişkin cevap!

13.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC televizyonunda soruları yanıtladı. İsrailli Büyükelçi, Gazze Şeridi'nde çocukların öldürülmesini kabul etmeyerek çocukları hedef almadıklarını ve öldürmediklerini; Hamas'ın çocukları 'kalkan' olarak kullandığını söyledi.

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC kanalında katıldığı programda, "Biz çocukları öldürmüyoruz. Biz çocuklarımızı öldürmeye çalışan insafsız, radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz." sözlerini sarf etti. Programın sunucusu Emily Maitlis, İsrailli büyükelçiye sert sorular sordu.

"BANA HEP BU CEVABI VERİYORSUNUZ"

"Bizim askerimiz bu çocukları koruyor, hedef almıyorlar. Hamas'ı hedef alıyorlar. Bildiğiniz gibi hamas bu çocukları canlı kalkan olarak kullanıyor. Sahadaki gerçeklik bu. Bu zalim örgüt, Gazze'deki kadın ve çocukları siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanıyor." diyen büyükelçiye sunucu Emily Maitlis, "Özür dilerim sayın Büyükelçi, ne zaman böyle bir röportaj yapsam bana hep 'Filistinli çocukları canlı kalkan olarak kullanıldığı' yanıtı veriliyor. Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilerin içine ateş açıyorsunuz?" diyerek İsrail'in saldırıların sorumluluğunu neden almadığını sordu.

Büyükelçi Tzipi Hotovely, "Biz çocukları öldürmüyoruz. Biz çocuklarımızı öldürmeye çalışan insafsız, radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz" yanıtını verdi.

İsrail'in günlerdir Gazze'ye saldırılarında 16'sı çocuk 5'i kadın olmak üzere toplam 65 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail

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