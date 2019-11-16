İsrailli emekli general Fogel: "Her gün 50 Filistinli direnişçiyi öldürmeliyiz"

KUDÜS (AA) - İsrailli emekli general ve eski Güney Birlikleri komutanı Tzvika Fogel, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarının her gün en az 50 üyesini öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Fogel, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze politikalarını eleştirerek, İsrailli siyasetçileri "ödlek olmak ve karar alamamakla" suçladı.

İsrail ordusuna, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarına karşı operasyon yapması izni vermesi gerektiğini dile getiren Fogel, "Her gün Ata (İsrail saldırısında 12 Kasım'da öldürülen İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Ebu'l Ata) gibi 50 teröristi öldürmeliyiz. Beyaz bayrağı çekip teslim olduk diyene kadar her gün öldürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad, bu saldırıya roket atışlarıyla karşılık vermiş, İsrail ordusu da iki gün boyunca Gazze'yi vurmuştu.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 8'i çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım'da yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

