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İsrailli eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

İsrailli eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis cezası

KUDÜS (AA) - İsrail'de eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev, "İran adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail’in Kudüs Merkezi Mahkemesi, eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev’i, "İran adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, Segev’in bugün mahkemeye çıkarıldığı ve hükmünü onayladığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Kanal i24 televizyonu da daha önce Segev’in mahkemeye çıkarıldığını ve suçunu kabul ettiğini belirtmişti.

Eski bakan Segev'in, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları, İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlandığı kaydedilmişti.

Haberde Segev'in son yıllarda Nijerya'da yaşadığı ve 2018 yılında Gine'ye geçmek üzereyken İsrail'in talebi üzerine Gine makamlarınca ülkeye girişine izin verilmediği ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından geçen yılın mayıs ayında İsrail'e getirildiği belirtilmişti.

İsrail'de 1995-1996 yıllarında Enerji ve Altyapı Bakanlığı yapan Segev, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlamaları nedeniyle de 9 gün boyunca yalnız bir hücrede hapis cezası almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonen Segev İRAN israil

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