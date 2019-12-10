İsrailli eski Baş Haham'dan "Orta Doğu İsrail'le barış istiyor" mesajı

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Sefarad Baş Hahamı Shlomo Amar, Orta Doğu halklarının İsrail'le barış istediğini söyledi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, Amar dün, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen ve Kuveyt, Lübnan, Mısır ve Ürdün'den din adamlarının da hazır bulunduğu bir konferansa katıldı.

Amar'ın, konferans kapsamında Arap ve diğer Orta Doğu ülkelerinden din adamlarının yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile bir araya geldiği ifade edildi.

Amar konferansta yaptığı konuşmada, "Orta Doğu halkları İsrail'le barış istiyor. Bu ülkelerin liderlerinin de korkmadan bunu desteklemesi lazım." dedi.

İsrail vatandaşlarının Bahreyn'i, Bahreynlilerinde de İsrail'i ziyaret etmesi temennisinde bulunan Amar, Orta Doğu liderlerine İsrail'le barışı teşvik etme çağrısı yaptı.

Televizyonun haberine göre Bahreyn Kralı Bin İsa ise konferansta, Kudüs'ten gelecek barışın İsrail'le güçlü ilişkiler kurulmasına zemin hazırlayacağını belirtti.

Bahreyn yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır dışında herhangi bir Arap ülkesiyle resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

