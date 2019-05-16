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İsrailli firmadan birçok ülkedeki seçimlere müdahale girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

İsrailli firmadan birçok ülkedeki seçimlere müdahale girişimi

KUDÜS (AA) - Facebook, İsrail'deki özel bir şirketin birçok ülkedeki seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden seçim kampanyası sürecinde sahte bilgiler yaydığını tespit ettiğini, söz konusu kampanyayı yürüten ve asılsız haber yayan çok sayıda hesabı kapattığını belirtti.

Facebook'un Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birçok ülkedeki seçim sonuçlarını etkilemeyi amaçlayan Facebook'taki 65 hesap, 161 sayfa ve çok sayıda grubu temizlediğini söyledi.

Gleicher, söz konusu hesapların ve sayfaların daha çok seçime aday olan bir kişinin hesabıymış gibi açıldığı, bu hesaplardan seçimlere dair sahte haberlerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Söz konusu hesapların genellikle Güney Afrika ve Güney Asya'da faaliyet yürüttüğünü dile getiren Gleicher, bu hesap ve sayfaların 2 milyon 800 bine yakın takipçisi olduğu ve yüz binlerce kişinin de ziyaret ettiğini kaydetti.

Gleicher, söz konusu bölgelerdeki seçimlere müdahale etmeyi amaçlayan bu hesap ve sayfaların arkasında İsrailli Archimedes isimli özel bir şirketin olduğunu, Facebook'un Archimedes'i yasaklılar listesine aldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Güney Asya israil

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