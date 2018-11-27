İsrailli gazeteci Berlin'de saldırıya uğradı

Gazeteci, İbranice konuştuğu için hedef alınmış olduğunu düşündüğünü belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise olayın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.Berlin'de İsrailli bir gazeteci çalıştığı yayın kuruluşu için çekim yaptığı sırada saldırıya uğradı. Berlin'in Neukölln semtinde İsrailli gazeteci Antonia Yamin'e İbranice yayın yaptığı sırada havai fişek atıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass gazeteciye yapılan saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Mass Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bir gazetecinin rahatsız edilmeden İbranice haberini geçememesi diye bir şey olmamalı. Almanya'da bütün gazeteciler hangi dil olursa olsun güvenle çalışabilmeli" dedi.

Gazeteci Yamin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslında bugün işte çok güzel bir gün geçirmiştim. Ancak iki söyleşi arasında Brexit ile ilgili haber geçmem gerekti. Ancak videoda da gördüğünüz gibi Berlin Neukölln'de rahatsız edilmeden ve insanlar size havai fişek atmadan İbranice haber geçemiyorsunuz" dedi.