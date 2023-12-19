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  4. İsrailli inşaat şirketinden skandal Gazze reklamı: Sahilde bir ev rüya değil

İsrailli inşaat şirketinden skandal Gazze reklamı: Sahilde bir ev rüya değil

19.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir İsrailli inşaat şirketi Gazze'de konut reklamı paylaştı. İlgili reklamda birçok Gazze'de birçok kişinin yaşamını yitirdiği bombalanmış evlerin yerine villa projelerinin tasarlandığı görülürken, şirketin reklama, "Uyanın, sahilde bir ev rüya değil" başlığı attığı görüldü.

İsrailli inşaat şirketinden skandal Gazze reklamı: Sahilde bir ev rüya değil

Yıllardır İsrail ablukası altındaki Gazze'de zulüm bitmek bilmiyor. Her defasında Gazze'yi işgal etmeyeceğini ifade eden İsrail yönetimine tezat oluşturacak bir olay yaşandı.

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FİLİSTİNLİLER "İŞGALCİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Şirketin, 2005'te boşaltılan Gazze'nin güneyindeki "Gush Katif Yahudi Yerleşim Bölgesi"ne dönüş için hazırlık yaptığı belirtildi.

Filistinlilerden "işgalci" diye bahsedilen reklamda, "Çalışanlarımız işe koyuldu, yıkıntıları temizleyip işgalcileri çıkartıyoruz" denildi.

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Bir başka reklam afişinde ise Gazze'de yer alan inşaat projesinin krokisi gösterildi. "Şimdi önsatış fiyatlarıyla" ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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