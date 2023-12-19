İsrailli inşaat şirketinden skandal Gazze reklamı: Sahilde bir ev rüya değil

Yıllardır İsrail ablukası altındaki Gazze'de zulüm bitmek bilmiyor. Her defasında Gazze'yi işgal etmeyeceğini ifade eden İsrail yönetimine tezat oluşturacak bir olay yaşandı.

FİLİSTİNLİLER "İŞGALCİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Şirketin, 2005'te boşaltılan Gazze'nin güneyindeki "Gush Katif Yahudi Yerleşim Bölgesi"ne dönüş için hazırlık yaptığı belirtildi.

Filistinlilerden "işgalci" diye bahsedilen reklamda, "Çalışanlarımız işe koyuldu, yıkıntıları temizleyip işgalcileri çıkartıyoruz" denildi.

Bir başka reklam afişinde ise Gazze'de yer alan inşaat projesinin krokisi gösterildi. "Şimdi önsatış fiyatlarıyla" ifadelerine yer verildi.







