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İsrailli lider Gantz: "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği nedeniyle 3. kez seçime gidiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:44 | Son Güncelleme

İsrailli lider Gantz: "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği nedeniyle 3. kez seçime gidiyoruz"

KUDÜS (AA) - İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dokunulmazlık talebi nedeniyle ülkenin 3. kez erken seçime gittiğini söyledi.

İsrail Meclisinde düzenlenen konferansta konuşan Gantz, koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı olduğunu söyleyen Gantz, "Görünen o ki Netanyahu'nun dokunulmazlık alma girişimi nedeniyle bugün üçüncü kez erken seçim maratonuna gireceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi bu akşam yerel saatle 23.59'a kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekilinin ismi üzerinde anlaşamazsa ülkede yeniden erken seçime gidilecek.

Meclis, söz konusu sürede koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olursa İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim yapılacak.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu’nun iddianamesini 2 Aralık'ta İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’e göndermişti.

Talep etmesi halinde Netanyahu'nun en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusunda bulunması gerekiyor.

Netanyahu dokunulmazlık talebinde bulunup bulunmayacağına ilişkin henüz rengini belli etmese de mevcut aritmetik nedeniyle İsrail Meclisinin olası başvuruyu kabul etmesi zor görünüyor.

- İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Benny Gantz Binyamin Netanyahu israil koalisyon krizi

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