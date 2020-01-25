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İsrailli lider Gantz, Trump ile "Yüzyılın Anlaşması" planını baş başa görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

İsrailli lider Gantz, Trump ile "Yüzyılın Anlaşması" planını baş başa görüşecek

KUDÜS (AA) - İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek için Beyaz Saray'a davetini kabul ettiğini ve pazartesi baş başa görüşeceklerini söyledi.

Gantz düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Trump'a, Yüzyılın Anlaşması planını görüşmek üzere kendisini Beyaz Saray'a davet etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın İsrail'deki en büyük siyasi parti olduğunu hatırlatan Gantz, önceki açıklamaların aksine Trump ile pazartesi Beyaz Saray'da baş başa görüşeceğini belirtti.

Gantz, Beyaz Saray'daki görüşmenin hemen ardından İsrail'e dönmeyi planladığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonu kurulması için salı günü yapılacak İsrail Meclisi Genel Kurulu oylamasına katılmayı amaçladığını ifade etti.

- Trump-Gantz görüşmesinin pazartesiye alınmasının nedeni belirsizliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Yüzyılın Anlaşması planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gantz'ın birlikte salı günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceğini duyurmuştu.

Trump da Netanyahu ve Gantz ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı'nın, Netanyahu ve Gantz ile görüşmek için 28 Ocak tarihini seçmesi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Zira aynı gün Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun kurulması için İsrail Meclisi Genel Kurulunda oylama yapılacak.

İsrail basınında Trump'ın görüşme için 28 Ocak'ı seçmesi nedeniyle Gantz'ın ABD Başkanı'nın davetini reddedeceği iddiasına yer verilmişti.

Açıklananın aksine Trump'ın, Gantz ile pazartesi baş başa görüşme kararının Mavi-Beyaz İttifakı liderinin itirazı nedeniyle mi alındığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Benny Gantz Binyamin Netanyahu israil

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