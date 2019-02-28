İsrailli muhalefet liderinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

Hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya olan Netanyahu'nun istifasını isteyen Gantz, "Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağım. (Netanyahu) Sana çağrım, milli sorumluluğunu göster ve görevinden istifa et. Masum olduğunu kanıtlarsan o zaman kamu hizmetine başı dik dönebilirsin." ifadelerini kullandı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, Netanyahu'nun hakkındaki soruşturmaya ilişkin hukuk kurumlarını hedef almasını eleştirdi.

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz, Başsavcısı Avichai Mendelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açabileceğini açıklaması üzerine Netanyahu'yu istifaya davet etti.

Netanyahu ise Başsavcı'nın "İsrail Başbakanı hakkında dava açılabileceği" yönündeki kesin olmayan kararını, "9 Nisan'daki erken seçimi kaybetmesi için İsrail solu, medya, yetkililer ve yargı erkinin başlattığı bir girişim" olarak değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, başbakanlığı boyunca gerçekleştirdiği siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik başarıları hatırlatarak, bu başarılarının İsrail solunun seçimlerde kendisine galip gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Solun medya desteği alarak sağ hükümeti düşürmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, "Onun için ülkedeki sol kanat, Başsavcı'ya medya ve yargı yetkililerinin aracılığıyla baskı yaparak bana karşı bir iddianame hazırlanması kararı aldırdı. Böylece sağ hükümeti düşürerek yerine Gantz liderliğinde bir sol hükümet kurmak istiyorlar." dedi.

Netanyahu, bu çabaların kendisine karşı bir iddianame hazırlanması konusunda başarılı olduğuna işaret ederek, "İsrail tarihinde, seçimlerden önce bir adayın suçlanması çok tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.