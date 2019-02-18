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İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hatnua Partisi lideri Tzipi Livni: "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim"

KUDÜS (AA) – Eski İsrail Dışişleri Bakanı ve muhalefet partilerinden Hatnua'nın lideri Tzipi Livni, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Solcu muhalif lider Livni, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 20 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını ve merkez sol partilerin oy kaybını önlemek için partisinin 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılmayacağını duyurdu.

Livni, "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

İsrail basınına göre Livni, partisinin seçim barajını aşamayacağını gördüğü için bu kararı aldı.

Son kamuoyu yoklamalarında, Livni'nin partisi Hatnua'nın oylarının, meclise milletvekili sokmak için gerekli yüzde 3,25'in altında kalacağı öngörülüyordu.

İsrail'de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Tzipi Livni, bakanlık yaptığı dönemlerde İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamıştı.

İsrail'deki anketler, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın kurduğu İsrail Direnç Partisi'nin ise Likud'un ardından seçimden ikinci çıkacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Tzipi Livni

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