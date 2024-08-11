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  4. İsrailli Ofer Nevi'den skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

İsrailli Ofer Nevi'den skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

11.08.2024 08:21
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İsrailli şarkıcı Ofer Nevi'den tepki çeken Türkiye çağrısı geldi. Gazze'deki katliamın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenen Nevi " İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadelerini kullandı. Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda da bulunan Levi'nin sözleri büyük tepki gördü.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikast bölgede gerilimi giderek tırmandırırken, üçüncü dünya savaşı iddiaları da giderek konuşulmaya başlandı. Son olarak ise İsrailli şarkıcı Ofer Levi'nin yaptığı çağrı büyük tepki çekti.

NETANYAHU'YA SESLENDİ: "TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"

TV100'de yer alan habere göre; kaydettiği videoyu paylaşan İsrailli şarkıcı Levi, akan kanın en büyük sorumlularından olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

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Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadelerini kullandı.

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DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İsrailli şarkıcının sözleri ise büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye
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