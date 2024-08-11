İsrailli Ofer Nevi'den skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikast bölgede gerilimi giderek tırmandırırken, üçüncü dünya savaşı iddiaları da giderek konuşulmaya başlandı. Son olarak ise İsrailli şarkıcı Ofer Levi'nin yaptığı çağrı büyük tepki çekti.

NETANYAHU'YA SESLENDİ: "TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"

TV100'de yer alan habere göre; kaydettiği videoyu paylaşan İsrailli şarkıcı Levi, akan kanın en büyük sorumlularından olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAVAŞI ÇAĞRISI

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İsrailli şarkıcının sözleri ise büyük tepki çekti.