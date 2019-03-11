HABER

İsrailli Oyuncu Gal Gadot’dan Netanyahu’ya Tepki

11.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

Wonder Woman filmindeki kadın kahraman rolüyle ünlenen oyuncu Gal Gadot, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, ‘’Bu ülke sadece Yahudilerin anavatanıdır’’ sözlerine Instagram hesabından tepki gösterdi

İsrailli Oyuncu Gal Gadot’dan Netanyahu’ya Tepki

Wonder Woman filmindeki kadın kahraman rolüyle ünlenen oyuncu Gal Gadot, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, ‘’Bu ülke sadece Yahudilerin anavatanıdır’’ sözlerine Instagram hesabından tepki gösterdi.

Gadot, “Bu sağcı-solcu, Arap ya da Yahudi, laik ya da dindar olma meselesi değil. Diyalog, barış için diyalog, birbirimize hoşgörü meselesi. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için umudu yeşertmek ve aydınlatmak bizim sorumluluğumuz’’ mesajını paylaştı.

Gal Gadot, ‘’Komşunu sev’’ yazarak Tevrat’ın 10 emrine de atıf yaptı.

Hafta sonunda Gadot’nun da arkadaşı olan aktör Rotem Sala nüfusun yüzde 20’sini oluşturan İsrailli Araplar’ın haklarını savunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu, ‘’aklı biraz karışmış olan halka’’ seslendiğini belirterek Instagram’da ‘’İsrail tüm vatandaşları için bir devlet değildir. Geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre İsrail, Yahudi halkının devletidir ve sadece onlara aittir’’ mesajını paylaşmıştı.

İsrail'de 2018’in Temmuz ayında kabul etiği ulus devlet yasasında, "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudiler’e aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudiler’in tarihi anavatanıdır’’ ifadeleri yer aldı ve daha önce resmi dil olan Arapça özel statülü dil seviyesine düşürüldü. Yasaya göre ülkenin tek resmi dili ise İbranice.

Netayahu’nun Instagram’da 556 bin, Gal Gadot’nun 28 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Türk Ekonomisindeki Gerileme Sürecek mi?Türk Ekonomisindeki Gerileme Sürecek mi?
Türkiye Belçika Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na ÇağırdıTürkiye Belçika Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na Çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, 4,7 trilyon dolarlık 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye sundu

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.