İsrailli Oyuncu Gal Gadot’dan Netanyahu’ya Tepki

Wonder Woman filmindeki kadın kahraman rolüyle ünlenen oyuncu Gal Gadot, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, ‘’Bu ülke sadece Yahudilerin anavatanıdır’’ sözlerine Instagram hesabından tepki gösterdi.

Gadot, “Bu sağcı-solcu, Arap ya da Yahudi, laik ya da dindar olma meselesi değil. Diyalog, barış için diyalog, birbirimize hoşgörü meselesi. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için umudu yeşertmek ve aydınlatmak bizim sorumluluğumuz’’ mesajını paylaştı.

Gal Gadot, ‘’Komşunu sev’’ yazarak Tevrat’ın 10 emrine de atıf yaptı.

Hafta sonunda Gadot’nun da arkadaşı olan aktör Rotem Sala nüfusun yüzde 20’sini oluşturan İsrailli Araplar’ın haklarını savunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu, ‘’aklı biraz karışmış olan halka’’ seslendiğini belirterek Instagram’da ‘’İsrail tüm vatandaşları için bir devlet değildir. Geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre İsrail, Yahudi halkının devletidir ve sadece onlara aittir’’ mesajını paylaşmıştı.

İsrail'de 2018’in Temmuz ayında kabul etiği ulus devlet yasasında, "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudiler’e aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudiler’in tarihi anavatanıdır’’ ifadeleri yer aldı ve daha önce resmi dil olan Arapça özel statülü dil seviyesine düşürüldü. Yasaya göre ülkenin tek resmi dili ise İbranice.

Netayahu’nun Instagram’da 556 bin, Gal Gadot’nun 28 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

