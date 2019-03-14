İsrailli partinin siyasi programı Filistin'i yok etmek üstüne kurulu

"Tek halka tek devlet" adı altında alternatif siyasi bir plan ortaya koyan partinin programı, devletin Yahudi kimliğine bağlılık esası üzerinde yoğunlaşıyor. Buna binaen parti, "İsrail toprağının, ilahi bir kararla, sadece İsrail halkının mülkü olduğunu" iddia ediyor.

Partinin 5 adımdan oluşan siyasi programı, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nı sona erdiriyor ve Filistinlilerin bu ülkedeki varlığını tanımıyor.

Moşe Feiglin'in partisinin bu seçimlerde parlamentoda 4 sandalye kazanması bekleniyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni hükümeti kurması durumunda ise Zehut'un yeni siyasi oluşum içinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Radikal eğilimli Zehut'un, geçen haftalarda parlamentoya girecek aday partiler arasında güçlü bir şekilde yerini alması, seçimlerden sonra teşekkül edecek yeni parlamentonun siyasi haritasını ve Filistin meselesinin gidişatını belirleyecek.

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail'de aşırı sağcı kimliğiyle öne çıkan politikacı Moşe Feiglin'in 2015'te kurduğu ve 9 Nisan'daki seçimlerde parlamentoya girmesi beklenen Zehut Partisi'nin siyasi programı, Filistinlileri ve kutsal mekanları tehdit ediyor.

Planın üçüncü aşamasında İsrail ordusunun, 2002'de Koruyucu Kalkan harekatında yaptığı gibi bölgeyi (Filistin toprakları) kontrol altına alması ve İsrail devletinin ülkenin tamamında hakimiyet sağlaması, bunun yanı sıra sadece İsrail askerlerinin, polisin ve Yahudi yerleşimcilerden ruhsat verilenlerin silah taşımasına izin verilmesi, dördüncü aşamada da Batı Şeria'da ikamet eden gayri-Yahudilere 3 seçenekli bir teklifte bulunulması öngörülüyor.

Parti göçün gerçekleşmesi için 4 aşamalı bir plan öneriyor. Birinci aşama, Oslo Anlaşması'nın feshedilmesi ve Filistin'in hukuki statüsünün anlaşma öncesine döndürülmesini, ikinci aşama, FKÖ'nün 1982'de Lübnan'dan çekilmesine benzer şekilde teröristlere (Filistin yönetiminin kadrosu) barışçıl bir şekilde çekilmeleri teklifinde bulunulmasını öngörüyor.

Filistinlilerin Batı Şeria'dan tehcir edilmesi konusunda parti, Arapların çoğunluğunun (Batı Şeria'dakiler) göç etmeyi istediğini ve pek çoğunun da filen göç ettiğini savunuyor.

Parti programına göre, "Uluslararası kanunlar, Yehuda ve Samiriye bölgesinin (Batı Şeria) Yahudi devletine tahsis edildiğini kabul ediyor. Ülkenin demografik yapısı da Yahudilerin lehine işliyor. 2035 yılına gelindiğinde Yahudilerin yüzde 80'inin (Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar) İsrail'de yaşaması bekleniyor."

Bu seçeneklerden ilki göç konusunda yardım sunmayı içeriyor. Buna göre devlet, mülklerini satmak isteyen vatandaşa yardımcı olacak ve seçecekleri yere göç etmeleri konusunda kendilerine yardım edecek.

İkinci seçeneğe göre, İsrail'de yaşamak ve ona olan bağlılıklarını açıklamak isteyenler, Yahudi devletinde daimi mukim statüsü kazanacak.

Üçüncü olarak da, devlete sadık vatandaş olma ve askerlik hizmetini yerine getirmeyi isteyenler, kapsamlı ve uzun sınav sürecinin ardından tam vatandaşlığa geçebilecek.

Parti programı ayrıca, "İsrail halkının, gerçek kimliğini benimseyip, kendisini kendi ülkesinde işgal gücü olarak görmekten vazgeçtiğinde dünyanın geri kalanının da bu mücadelenin peşini bırakacağını ve İsrail'in hukuki egemenliğini tanıyacağını" savunuyor.

- Kudüs ve Mescid-i Aksa

Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili de radikal kararlar içeren parti siyasi programına göre, "genel olarak Kudüs, özel de ise Tapınak Tepesi (Mescid-i Aksa) Yahudi ulusal varlığının nesiller boyu devam eden özü" olarak gösteriliyor.