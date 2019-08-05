KUDÜS (AA) - İsrailli sağ parti adayları, işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 60’ının ilhakını öngören bir belge imzalayacak.

Birleşik Sağ Koalisyonu Başkanı Ayelet Şaked, İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a yaptığı açıklamada, koalisyonunda yer alan sağ parti adaylarının imzaladığı belgede, İsrail’in Yahudi halkının milli vatanı olduğu, kişisel haklar ve tüm vatandaşların eşitliği, Filistin devletinin kurulmasına muhalefeti ve Batı Şeria’nın ilhakı ilkelerinin yer aldığını söyledi.

İsrail devletinin Yahudi halkının milli vatanı olduğunu vurgulayan ve işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına dikkati çeken Şaked, belgenin bugün imzalanacağını belirtti.

Şaked, İsrail’in Batı Şeria’nın yüzde 60’ına tekabül eden C bölgelerini ilhakına işaret ederek, "Yeni Sağ’ın planı açıktır. Sadece C bölgesinin ilhakını öngörüyor. Yaklaşık 450 bin Yahudi’nin yanı sıra yüz bin Arap da vatandaşlık alabilecek. İsrail bu rakamı barındırabilir." dedi.

İsrail’in A ve B bölgelerini ilhak etmesine ise gerek olmadığına dikkati çeken Şaked, "Tabii ki İsrail, A ve B bölgelerini ilhak etmeyecektir. Bizim iki milyon Filistinliye vatandaşlık verme niyetimiz yok. Sadece Yahudi çoğunluğun bulunduğu bölgeleri İsrail egemenliğine alacağız." ifadelerini kullandı.