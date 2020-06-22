İsrailli Şirketten Corona Virüsünü Öldüren Yıkanabilir Kumaş

Sonovia, müşterilerinin arasında Alman Bruncker ve Weber Ultrasonics şirketleriyle Almanya ve ABD’deki hastanelerin olduğunu kaydetti.

Sonovia’nın teknoloji müdürü Liat Goldhammer, kumaşın sonraki haftalardaysa Corona virüsünün yüzde 99’unu etkisiz hale getirmesini beklediklerini bildirdi ve kumaşın maskelerin yanı sıra hastanelerin kullandığı tekstil ürünleri, koruyucu malzeme ve giysilerde de kullanılabileceğini söyledi.

Sonovia tarafından Pazartesi yapılan açıklamada, Şangay’daki Microspectrum laboratuvarında yürütülen testlerin maskelerde kullanılan yıkanabilir kumaşın Corona virüsünü yüzde 90 oranında etkisiz hale getirdiği sonucunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Sonovia firmasının tekrar kullanılabilen anti-viral maskeleri çinko oksit nano parçacıklarla kaplı. Bu malzeme bakteri, mantar ve virüsleri yok ediyor. Firma bu özel kumaşın kullanıldığı maskelerle Corona virüsü salgınının durdurulabileceği görüşünde.

İsrailli bir şirket ürettiği kumaşın defalarca yıkandıktan sonra bile Corona virüsünü yüzde 99 oranında etkisiz hale getirmesini umuyor. Kumaşın laboratuvar testlerinin başarılı olduğu belirtildi.

Şirket ayrıca İtalya’daki Adler Plastic firmasıyla kumaşların araçlarda ve toplu taşımada kullanıldığı, maskelerin de çevrimiçi olarak satıldığı bir pilot çalışma uyguladıklarını bildirdi.

Açıklamada ürünün İtalya’daki pilot çalışmayla eş zamanlı olarak Çin’de de uluslararası standartlara uygun şekilde deneylere tabi tutulduğu belirtildi.

Geçen ay Avusturya’nın HygCen laboratuvarında SARS-COVID ailesinin özelliklerine benzer özellikler taşıyan Vaccina virüsüyle deneyler yürütülmüş ve ürünün virüsü öldürme etkisinin ‘‘iyi’’ olduğu sonucuna varılmıştı.

Goldhammer, bu yıl Nasdaq borsasında halka açılmaya hazırlanan Sonovia’nın Almanya’da da devlet ruhsatlı bir laboratuvarda bir dizi deney yürüttüğünü bildirdi.

Sonovia Satış Başkan Yardımcısı Asaf Levy, Ernst & Young şirketinin piyasaya çıkacak hisseler için değerlendirme yaptığını ve ABD ile Asya’dan yatırımcıların da hisselerden pay almak istediğini bildirdi.

İsrail’in Hayfa kentindeki Technion Üniversitesi araştırmacıları ise daha önce Corona virüsünü ısıyla öldüren bir maske geliştirdiklerini öne sürmüştü. Araştırmacılar maskenin cep telefonu şarj cihazından aldığı enerjiyle ısı üreterek Corona virüsünü öldürmesini planladıklarını bildirmişti.

USB girişi bulunan maskenin standart telefon şarjı gibi bir güç kaynağına bağlanabildiği belirtilen açıklamada daha sonra iç katmanındaki karbon elyafın 70 santigrat dereceye kadar ısındığı, bunun da virüsleri öldürmek için yeterli bir sıcaklık olduğu kaydedilmişti.

