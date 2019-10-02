İsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan İsrailli sporcular ve antrenörleri, ülkelerinden gelen 6 koruma eşliğinde maçlara hazırlanıp, tribünde müsabakaları izliyor. Müsabakaların yapıldığı salona İsrailli sivil korumalar eşliğinde gelen sporcular, salon dışında da yine koruma gözetiminde antrenman yapıyor. İsraillilerin talebi üzerine salonda 20 Türk polisin de vardiya sistemiyle görev yaptığını söyleyen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanvekili Hasan Yıldız, "Böyle korumaya gerek yoktu. Antalya dünyanın en güvenli kentlerinden birisi" dedi.

Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası, 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılıyor. Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, İsrailli sporculara ve antrenörlere uygulanan koruma önlemleri dikkat çekti. İsrail kafilesi geçen pazar günü başlayan şampiyonaya 22 sporcu, 4 antrenör ve 6 koruma ile katıldı. Müsabakaların yapıldığı salona İsrailli sivil korumalar eşliğinde gelen sporcular, salon dışında da yine koruma gözetiminde antrenman yapıyor. Tribünde korumalarla müsabakaları takip eden İsrailli sporcular ve antrenörlere korumalar da eşlik ediyor. Korumaların, sporcuların yanından ayrılmadan her yerde güvenliklerini sağladığı gözlendi.