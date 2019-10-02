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İsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan İsrailli sporcular ve antrenörleri, ülkelerinden gelen 6 koruma eşliğinde maçlara hazırlanıp, tribünde müsabakaları izliyor.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan İsrailli sporcular ve antrenörleri, ülkelerinden gelen 6 koruma eşliğinde maçlara hazırlanıp, tribünde müsabakaları izliyor. Müsabakaların yapıldığı salona İsrailli sivil korumalar eşliğinde gelen sporcular, salon dışında da yine koruma gözetiminde antrenman yapıyor. İsraillilerin talebi üzerine salonda 20 Türk polisin de vardiya sistemiyle görev yaptığını söyleyen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanvekili Hasan Yıldız, "Böyle korumaya gerek yoktu. Antalya dünyanın en güvenli kentlerinden birisi" dedi.

Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası, 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılıyor. Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, İsrailli sporculara ve antrenörlere uygulanan koruma önlemleri dikkat çekti. İsrail kafilesi geçen pazar günü başlayan şampiyonaya 22 sporcu, 4 antrenör ve 6 koruma ile katıldı. Müsabakaların yapıldığı salona İsrailli sivil korumalar eşliğinde gelen sporcular, salon dışında da yine koruma gözetiminde antrenman yapıyor. Tribünde korumalarla müsabakaları takip eden İsrailli sporcular ve antrenörlere korumalar da eşlik ediyor. Korumaların, sporcuların yanından ayrılmadan her yerde güvenliklerini sağladığı gözlendi.

6'SI İSRAİLLİ KORUMA YANLARINDAN AYRILMIYOR

İsrail kafilesinin otele gelmeden önce de polisin köpeklerle sporcu ve antrenörün kalacağı odalarda, müsabakaların oynanacağı salonda arama yaptığı kaydedildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanvekili Hasan Yıldız, İsrail Büyükelçiliği'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik talepte bulunduğunu anlattı. İsrail kafilesinde 22'si sporcu, 4'ü antrenör, 6'sı koruma olmak üzere toplam 32 kişinin yer aldığını aktaran Yıldız, İsraillilerin talebi üzerine salonda 20 Türk polisin de vardiya sistemiyle görev yaptığını söyledi.

'ÇEVİK KUVVET İSTEDİLER, KABUL ETMEDİK'

Daha önce düzenlenen şampiyonalarda İsrail kafilesinin ekstra önlem istemediğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"İsrail kafilesi, büyükelçilik aracılığıyla emniyetten gerekli tedbirleri istedi. Güvenlik sayısını artırdık, polis sayısı arttı. Böyle korumaya gerek yoktu. Antalya dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Çevik kuvvet gelmesini de istediler, ama biz kabul etmedik. İsrail kafilesinde 6 koruma var, aynı zamanda bizim polisimiz de görev yapıyor. Girişe X-Ray cihazı koyduk."

'HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Hasan Yıldız, 65 ülkeden 800'ü sporcu olmak üzere teknik heyetle 1400 kişinin yer aldığı muaythai organizasyonunun şimdiye kadar en fazla katılımla gerçekleştirilen dünya şampiyonası özelliği taşıdığını vurguladı. Türk milli takımında 116 sporcunun ringe çıkacağını belirten Yıldız, 4 kategoride kupa kazanmayı, dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflediklerini vurguladı.

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