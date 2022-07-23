HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrailli turistlere suikast planı! İranlı tetikçiyle ilgili yeni detaylar: 35 bin dolar alacakmış

İsrailli turistlere suikast planı! İranlı tetikçiyle ilgili yeni detaylar: 35 bin dolar alacakmış

23.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli turistlere yönelik suikast hazırlığında olan İranlılar yakalanması gündemdeki yerini korurken tetikçilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan İranlı Jamal Ghadakchı'yla ilgili alınan bilgiye göre, yapacağı eyleme karşılık 35 bin dolar anlaşmış. Öte yandan bir dönem İran ordusunda subaylık da yapan Ghadakchı'nın, suikastta kullanacağı tabancayı oteldeki yatağa ateş ederek denediği öğrenildi.

İsrailli turistlere suikast planı! İranlı tetikçiyle ilgili yeni detaylar: 35 bin dolar alacakmış

İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere yönelik İranlı tetikçiler tarafından saldırı yapılacağı iddiaları üzerine harekete geçen Emniyet güçleri, çok sayıda ajanı yakalamıştı. Operasyonun yankıları sürerken, İran uyruklu tetikçilerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı...

İran Devrim Muhafızları’na mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılardan İsrail’i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti. Bu gelişmelerden sonra İstanbul’da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye’ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. Suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere ulaşıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4’ü, 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları, keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. Ajanlar, 14 Temmuz akşamı yapılan operasyonda yakalandı.

resized_55f15-3b89415eyatak2

İRAN DENİZ KUVVETLERİNDE SUBAYLIK YAPMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul polisince Yalova ve İstanbul’daki 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Suikastin planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh Yalova’da, tetikçi Jamal Ghadakchı ve otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ise İstanbul’da kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Tetikçi Jamal Ghadakchı kaldığı otel odasının camından kaçmak isterken otel çevresini saran polis ekiplerince yakalandı. Tacikistan asıllı İran vatandaşı olan tetikçi Jamal Ghadakchı’nın İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subay olarak görev aldığı belirlendi.

resized_35682-9fe88a12iran

SUSTUCURULU SİLAHI YATAĞA ATEŞ EDEREK DENEMİŞ

İsrailli turist kadınların kaldığı otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard’ın, çektiği görüntüleri suikastın planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh’a gönderdiği, Majdzadeh’ın da görüntüleri İran’daki uyuşturucu baronuna ileterek “Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?” diye sorduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronunun ise “Çok az, patlayan balon kadar ses çıkarır. Patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az ses çıkarır” demesi üzerine, tetikçi Jamal Ghadakchı’nin suikast için planlanan tarihten bir gün önce kaldığı otelde susturuculu silahı denediği ortaya çıktı. Otel odasın yapılan incelemede Jamal Ghadakchı’nin odadaki yatağa 2 el ateş açtığı belirlenirken, mermi çekirdekleri incelenmek üzere polise teslim edildi.

35 BİN DOLAR VERECEKMİŞ

Suikastı İran İstihbaratı adına organize edip yaptıracak olan baronun tetikçi Jamal Ghadakchı’e suikast karşılığında 35 bin dolar vermeyi vaat ettiği de tespit edildi. 21 Temmuz’da mahkemeye çıkarılan Keyvan Majdzadeh. Jamal Ghadakchı ve Iman Shoajaeıfard tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSRAİLLİ TURİSTLERE AİT ÇOK SAYIDA VİDEO BULUNDU

Planlayıcı Keyvan Majdzadeh, tetikçi Jamal Ghadakchı, otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ve diğer 5 şüphelinin cep telefonlarında İsrailli turistlere ait yüzlerce video ve fotoğraf bulundu. İranlı suikast timinin, 5 otelde kalan İsrailli turistleri izlediği tespit edildi. Videolar Majdzadeh tarafından İran’daki uyuşturucu baronuna, baron tarafından da İran istihbaratına gönderildiği belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"
Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürüDünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Tatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktıTatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.