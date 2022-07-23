İsrailli turistlere suikast planı! İranlı tetikçiyle ilgili yeni detaylar: 35 bin dolar alacakmış

İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere yönelik İranlı tetikçiler tarafından saldırı yapılacağı iddiaları üzerine harekete geçen Emniyet güçleri, çok sayıda ajanı yakalamıştı. Operasyonun yankıları sürerken, İran uyruklu tetikçilerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı...

İran Devrim Muhafızları’na mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılardan İsrail’i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti. Bu gelişmelerden sonra İstanbul’da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye’ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. Suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere ulaşıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4’ü, 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları, keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. Ajanlar, 14 Temmuz akşamı yapılan operasyonda yakalandı.

İRAN DENİZ KUVVETLERİNDE SUBAYLIK YAPMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul polisince Yalova ve İstanbul’daki 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Suikastin planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh Yalova’da, tetikçi Jamal Ghadakchı ve otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ise İstanbul’da kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Tetikçi Jamal Ghadakchı kaldığı otel odasının camından kaçmak isterken otel çevresini saran polis ekiplerince yakalandı. Tacikistan asıllı İran vatandaşı olan tetikçi Jamal Ghadakchı’nın İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subay olarak görev aldığı belirlendi.

SUSTUCURULU SİLAHI YATAĞA ATEŞ EDEREK DENEMİŞ

İsrailli turist kadınların kaldığı otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard’ın, çektiği görüntüleri suikastın planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh’a gönderdiği, Majdzadeh’ın da görüntüleri İran’daki uyuşturucu baronuna ileterek “Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?” diye sorduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronunun ise “Çok az, patlayan balon kadar ses çıkarır. Patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az ses çıkarır” demesi üzerine, tetikçi Jamal Ghadakchı’nin suikast için planlanan tarihten bir gün önce kaldığı otelde susturuculu silahı denediği ortaya çıktı. Otel odasın yapılan incelemede Jamal Ghadakchı’nin odadaki yatağa 2 el ateş açtığı belirlenirken, mermi çekirdekleri incelenmek üzere polise teslim edildi.

35 BİN DOLAR VERECEKMİŞ

Suikastı İran İstihbaratı adına organize edip yaptıracak olan baronun tetikçi Jamal Ghadakchı’e suikast karşılığında 35 bin dolar vermeyi vaat ettiği de tespit edildi. 21 Temmuz’da mahkemeye çıkarılan Keyvan Majdzadeh. Jamal Ghadakchı ve Iman Shoajaeıfard tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSRAİLLİ TURİSTLERE AİT ÇOK SAYIDA VİDEO BULUNDU

Planlayıcı Keyvan Majdzadeh, tetikçi Jamal Ghadakchı, otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ve diğer 5 şüphelinin cep telefonlarında İsrailli turistlere ait yüzlerce video ve fotoğraf bulundu. İranlı suikast timinin, 5 otelde kalan İsrailli turistleri izlediği tespit edildi. Videolar Majdzadeh tarafından İran’daki uyuşturucu baronuna, baron tarafından da İran istihbaratına gönderildiği belirlendi.

