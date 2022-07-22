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İsrailli vatandaşlara suikast iddiası gündeme oturmuştu! Tutuklanan İranlılarla ilgili yeni gelişme

22.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarına, İranlılar tarafından suikast yapılacağı iddiası gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda, saldırı girişiminde olduğu öne sürülen İran uyruklular yakalandıktan sonra tutuklanırken yeni detaylar da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre tutuklanan şüphelilerin Taksim'deki bir otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

OTEL ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Taksim'deki ünlü otel çevresinde keşif çalışması yürüten, suikastı gerçekleştirecek kişi ve eylem organize edecek kişilerin tespiti üzerine eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı.

Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişeğe ele geçirilerek el konuldu. İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İran İsrail
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