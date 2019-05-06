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İsrailli vekil Gazze'deki katliamı az buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich: - "Gazze'deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail'e atılan her roket için bir) ve Hamas'a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı" - İsrail ordusu son saldırılarda Gazze Şeridi'nde 350 hedefin vurulduğunu belirtti

KUDÜS (AA) - İsrail'deki aşırı sağcı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda şehit olan Filistinli sayısını az buldu.

Filistinlilere karşı yürüttüğü nefret söylemiyle önce çıkan Smotrich, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun cumartesi ve pazar günleri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 700 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini kaydetti.

Smotrich, "Gazze'deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail'e atılan her roket için bir) ve Hamas'a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı. Böylece Hamas'ın kendisini toparlaması yıllarca alabilir ve bir daha İsrail'e saldırmadan önce iyi düşünürdü." ifadelerini kullandı.

- İsrail Gazze'de 350 noktayı vurdu

Öte yandan İsrail ordusu Gazze'ye düzenlenen son saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 350 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada ayrıca Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına 690 roket attığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dün ve önceki gün bölgeye düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 23 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı 4 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

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