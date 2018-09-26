HABER

İsrailli yazarın gözünden Filistin dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

İsrailli yazar Ilan Hatsor'un 1994'te yazdığı ödüllü oyunu "Maskeliler", Profilo Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İsrail vatandaşı Arap asıllı yazar Ilan Hatsor'un daha önce 100 ülkede seyirciyle buluşan "Maskeliler" oyunu İstanbul'da sahnelendi.

Hatsor'un 1994'te yazdığı ve Filistin cephesine tarafsız, insancıl bir bakışı konu ettiği ödüllü oyunu, Profilo Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatrotek tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Ersin Umulu'nun üstlendiği oyunda Mert Doğan, İhsan Önal ve Haluk Yüce rol aldı.

Ersin Umulu yaptığı açıklamada, "Üç kardeşin sorgulamasını yaparken çocukluğuna dönüyoruz, ülkede yaşanan olaylara dönüyoruz, sıkıntıları, acımasızlıkları ve savaşın getirdiği zorlukları görüyoruz. Trajik bir olay yaşanıyor. Savaşın getirdiği fakirliği izlerken 'Ben olsaydım nasıl yapardım?' sorusunu izleyicilere sorduruyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu karakterleriyle ilgili bilgi veren Umulu, "Üç kardeşin birbirine düşüren bir savaş. 1990 yılında yazılmış, İsrail-Filistin savaşının ilk intifada dönemini anlatıyor. Dünyanın birçok ülkesinde oynadı ve birçok ödül aldı. Mekan bir kasap dükkanı. Küçük kardeş işletiyor. Ortanca kardeş dağa çıkmış, büyük kardeş ise İsrail ordusuyla çalışıyor. Bir de İsrail askerleri tarafından vurulan ve komada olan en küçük kardeş var." dedi.

İsrail kuşatması altında süren kanlı savaşın ortasında kalan Filistinli üç erkek kardeşin hesaplaşma sürecini konu alan oyun, kendi topraklarında süren acımasız savaşın, kardeşlik bağlarını bile koparan ezici baskısına, insanları nefret ve şiddet içinde birbirlerinden uzaklaştırmasına odaklanıyor.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Van Gölü'nde temsili mangal yakıp, semaver çayı içtilerVan Gölü'nde temsili mangal yakıp, semaver çayı içtiler
Bakan Pakdemirli, buzağıyı beslediBakan Pakdemirli, buzağıyı besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Ilan Hatsor israil Maskeliler

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.