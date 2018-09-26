İsrailli yazarın gözünden Filistin dramı

İSTANBUL (AA) - İsrail vatandaşı Arap asıllı yazar Ilan Hatsor'un daha önce 100 ülkede seyirciyle buluşan "Maskeliler" oyunu İstanbul'da sahnelendi.

Hatsor'un 1994'te yazdığı ve Filistin cephesine tarafsız, insancıl bir bakışı konu ettiği ödüllü oyunu, Profilo Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatrotek tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Ersin Umulu'nun üstlendiği oyunda Mert Doğan, İhsan Önal ve Haluk Yüce rol aldı.

Ersin Umulu yaptığı açıklamada, "Üç kardeşin sorgulamasını yaparken çocukluğuna dönüyoruz, ülkede yaşanan olaylara dönüyoruz, sıkıntıları, acımasızlıkları ve savaşın getirdiği zorlukları görüyoruz. Trajik bir olay yaşanıyor. Savaşın getirdiği fakirliği izlerken 'Ben olsaydım nasıl yapardım?' sorusunu izleyicilere sorduruyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu karakterleriyle ilgili bilgi veren Umulu, "Üç kardeşin birbirine düşüren bir savaş. 1990 yılında yazılmış, İsrail-Filistin savaşının ilk intifada dönemini anlatıyor. Dünyanın birçok ülkesinde oynadı ve birçok ödül aldı. Mekan bir kasap dükkanı. Küçük kardeş işletiyor. Ortanca kardeş dağa çıkmış, büyük kardeş ise İsrail ordusuyla çalışıyor. Bir de İsrail askerleri tarafından vurulan ve komada olan en küçük kardeş var." dedi.

İsrail kuşatması altında süren kanlı savaşın ortasında kalan Filistinli üç erkek kardeşin hesaplaşma sürecini konu alan oyun, kendi topraklarında süren acımasız savaşın, kardeşlik bağlarını bile koparan ezici baskısına, insanları nefret ve şiddet içinde birbirlerinden uzaklaştırmasına odaklanıyor.

