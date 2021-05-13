HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

13.05.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yerleşimci grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.

LİD'DE SOKAKLAR YENİDEN HAREKETLENDİ

İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.

İSRAİL POLİSİ ÇOK SAYIDA KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail’in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
BM Güvenlik Konseyi’ne ABD'nin itirazı damga vurduBM Güvenlik Konseyi’ne ABD'nin itirazı damga vurdu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.