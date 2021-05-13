İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yerleşimci grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.

LİD'DE SOKAKLAR YENİDEN HAREKETLENDİ

İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.

İSRAİL POLİSİ ÇOK SAYIDA KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.