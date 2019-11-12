İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı

Filistinliler kararı memnuniyetle karşıladı.Avrupa Adalet Divanı, İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Lüksemburg'daki mahkemenin bugün aldığı karara göre, AB'ye gönderilen meyve, sebze ve şarabın üzerinde üretildikleri yerin yazılması, İsrail’e ait bir yerleşim yerinde üretilmeleri halinde de bunun ayrıca belirtilmesi gerekiyor.

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da faaliyet gösteren Yahudi bir kuruluş ile bir şarap üreticisinin başvurusunu değerlendirdi. Söz konusu kuruluş ile şarap üreticisi, Fransa'da 2016 yılında çıkartılan konuyla ilgili bir genelge üzerine Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Genelge, gıda maddeleri üzerine menşeinin yazılmasını şart koşan AB yönetmeliğinin uygulanmasını öngörüyordu.

Avrupa Adalet Divanı, aldığı bu kararla uygulamaya onay vererek, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen bölgelerin uluslararası hukuk açısından İsrail'den farklı olduğuna işaret etti. Tüketicilerin yanıltılmaması için özel etiketin gerekli olduğuna hükmeden mahkeme, etik çekinceleri olan tüketicilere bu etiket sayesinde seçim yapma imkanı sağladığını ifade etti.