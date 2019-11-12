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İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, İsrailli yerleşimcilerin ürettiği ve Avrupa’ya ithal edilen ürünlere özel etiket gerektiğine hükmetti.

İsrailli yerleşimcilerin ürünlerine özel etiket şartı

Filistinliler kararı memnuniyetle karşıladı.Avrupa Adalet Divanı, İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Lüksemburg'daki mahkemenin bugün aldığı karara göre, AB'ye gönderilen meyve, sebze ve şarabın üzerinde üretildikleri yerin yazılması, İsrail’e ait bir yerleşim yerinde üretilmeleri halinde de bunun ayrıca belirtilmesi gerekiyor.

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da faaliyet gösteren Yahudi bir kuruluş ile bir şarap üreticisinin başvurusunu değerlendirdi. Söz konusu kuruluş ile şarap üreticisi, Fransa'da 2016 yılında çıkartılan konuyla ilgili bir genelge üzerine Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Genelge, gıda maddeleri üzerine menşeinin yazılmasını şart koşan AB yönetmeliğinin uygulanmasını öngörüyordu.

Avrupa Adalet Divanı, aldığı bu kararla uygulamaya onay vererek, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen bölgelerin uluslararası hukuk açısından İsrail'den farklı olduğuna işaret etti. Tüketicilerin yanıltılmaması için özel etiketin gerekli olduğuna hükmeden mahkeme, etik çekinceleri olan tüketicilere bu etiket sayesinde seçim yapma imkanı sağladığını ifade etti.

Filistin tarafı karardan memnun

İsrail’in işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlere özel etiket uygulaması siyasi tartışmalara yol açıyor.

Filistin tarafı Avrupa Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin Kurtuluş Ordusu Genel Sekreteri Saeb Erekat, "Bütün Avrupa ülkelerini hukuki ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi. Erekat, bunun yanı sıra bu ürünlerin uluslararası pazarlarda yasaklanması talebinde de bulundu.

İsrail, bu bölgelerden ithal edilen ürünlere özel bir etiket yapıştırılmasını, yerleşimciler açısından ayrımcılık olarak nitelendiriyor. Ayrıca, bu uygulamanın İsrail ürünlerine yönelik boykot için bir temel oluşturabileceğini belirtiliyor.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşlarının ardından Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Suriye’ye ait Golan Tepelerini işgal etmişti. Bu bölgeler, Birleşmiş Milletler tarafından da işgal altında olarak nitelendiriliyor. Filistinliler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hak iddia etmesine rağmen, bu bölgelerde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısının 600 bini geçtiği belirtiliyor.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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