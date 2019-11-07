İsrailli yetkili işgali "ilahi vaadin gerçekleşmesi" olarak niteledi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Müsteşarı Yardımcısı Reuven Azar, işgal edilen Filistin topraklarına yerleşim yeri yapılmasına ilişkin, "Yahudi halkının İsrail topraklarına dönüşü ilahi vaadin gerçekleşmesidir." dedi.

İsrail’in Haaretz gazetesine göre Azar, Batı Kudüs’te düzenlenen “Hristiyan Basın” zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesinin "barışa giden olumlu bir adım" olduğunu ileri sürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria için Tevrat kaynaklı “Yahuda ve Samara” adını kullanan Azar, “Yahudi halkının İsrail topraklarına dönüşü ilahi vaadin gerçekleşmesidir. Yahudilerin Yahuda ve Samara’ya dönüşü azap değil bilakis tüm bölge halkı için bir nimettir.” iddiasında bulundu.

Azar, Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasının "yıkım ve kaosa çağrı" olduğunu savunarak, “Yahuda ve Samara ile Kudüs’teki varlığımız beraberinde istikrarı getiriyor. Çünkü biz suçlularla mücadelemizle güvenliği sağlıyoruz.” ifadesini kullandı.