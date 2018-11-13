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İsrailli yetkiliden ateşkes açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

İsrail basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için BM ve Mısır'la herhangi bir görüşmelerinin olmadığını belirtti

KUDÜS (AA) - İsrailli üst düzey bir yetkili, Gazze'de ateşkes sağlanması için girişimlerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır ile herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, "Gazze'deki gerginliğin sona erdirilmesi için ara buluculuk çalışması yürüten BM ve Mısır ile herhangi bir işbirliği içinde değiliz." ifadesini kullandı.

Basına yansıyan bilgilerde BM ve Mısır'ın Gazze'deki gerginliği son erdirmek için birtakım girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze'de sükunetin sağlanması için Mısır ve ilgili tüm taraflarla yakından çalıştığını aktarmıştı.

Mısır'ın "El-Ahram" ve "Ahbar el-Yevm" gazetelerinde yayınlanan habere göre, ismi açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir yetkili İsrail makamlarına, "Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve ateşkes sürecine bağlı kalması gerektiğini" söylemişti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bunun üzerine İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roketlerle karşılık verdi.

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