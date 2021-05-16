İsrailli yetkililer: Gazze'deki olayların başından bu yana Türkiye ile temas kurulmadı

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson ve İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian'ın katıldığı bilgilendirme toplantısında yetkililer, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının başından bu yana Türkiye ile temas kurulmadığını söyledi. Hirschson, Türkiye'deki gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yaptı. Bilgilendirme toplantısında bulunan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian, "Operasyonun başından bu yana, bildiğimiz kadarıyla bu veya başka bir sebeple Türkiye ile İsrail arasında bir temas gerçekleşmedi" bilgisini verdi. Paul Hirschson, İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşılık olarak operasyonu yürüttüğünü savundu ve Al Jazeera, AP gibi medya ofislerinin de bulunduğu binanın hedef alınmasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Binanın askeri bir hedef olduğunu savunan Hirschson, 'binada Hamas'ın ve İslami Cihad örgütünün askeri istihbarat ofisleri ve askeri gereçleri olduğunu' öne sürdü. Bunlara ilişkin kanıtlar sorulunca bu kanıtları paylaşamayacakları yanıtını verdi.

Ancak gazetecilerin faaliyetlerini yürüttüğü binaların vurulmasının savaş suçu olduğu hatırlatılıp İsrail'in elinde bu iddialarıyla ilgili kanıt olup olmadığı sorulunca Hirschson, şunları söyledi: "Çok çirkin ve şiddetli bir çatışmanın ortasındayız. Var olan ama bu aşamada paylaşamayacağımızı anlayacağınızı umduğum birçok bilgi var. Kanıt var ve bir sözcü olarak bunları paylaşmak isterdim, hayatımı çok daha kolaylaştırırdı. Ama operasyonel kaygılar sebebiyle şu an paylaşmıyoruz." Hirschson, İsrail ordusunun sivil ölümleri en aza indirmek için elinden geleni yaptığına dair ifadelerinin ardından, BBC Türkçe'nin, İsrail ordusunun Gazze'yi 2008'den bu yana kapsamlı şekilde hedef aldığını ancak çocuk ve sivil ölümlerinin devam ettiğini hatırlatması üzerine şu yanıtı verdi: "Bu gerçekten çok zor ve acı veren bir sorun. Bu çatışmalara girmek istemememizin de sebebi. Dünyanın hiçbir yerinde, sivillerin ölmediği bir askeri çatışma diye bir şey yok. Şunu söyleyebilirim. Sayılara bakarsak Felluce'de ölen savaşçılarla siviller arasındaki oran 5'e 1. Kosova'ya bakarsak hayatını kaybeden sivillerin ölen askerlere oranı 10'a 1'di. İsrail'in 2014 ve 2012'de Gazze'deki operasyonlarına bakarsanız savaşçı ve sivil ölümlerinin oranı 1'e 1'dir. Bu çok fazla sivil ölümü demek ama modern askeri tarihte gördüğümüz sivil ölümlere karşı savaşçıların ölümünde en küçük oran."