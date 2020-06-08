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İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun Filistin'de İlhak Planını Protesto Etti

08.06.2020 12:54 | Son Güncelleme

İsrail’de düzenlenen protesto gösterinde halk Başbakan Benjamin Netanyahu’nun işgal altındaki Barı Şeriaya yönelik de facto ilhak planını protetso etti. Gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun Filistin'de İlhak Planını Protesto Etti

İsrail’de düzenlenen protesto gösterinde halk, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun, işgal altındaki Barı Şeria'ya yönelik de facto ilhak planını protesto etti. Gösteriye binlerce kişi katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle gösteriye katılanların, maskeler taktıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri de görüldü. Göstericiler “İlhaka işgale hayır, barışa ve demokrasiye evet” yazan pankartlar ve dövizler taşıdı. Bazı İsraillilerin ellerinde Filistin bayrakları salladıkları da görüldü.

Protesto gösterisine rağmen ülkede yapılan son anketler, halkın yarısının Netanyahu’nun Batı Şeria’daki ilhak planını desteklediğini gösteriyor.

Protestolar sırasında Amerikalı Senatör ve Demokrat Parti başkanlık yarışı aday adayı Bernie Sanders’ın da bir video mesajı yayınlandı. Sanders mesajında “Hak ettiğimiz gelecek ve adalet konusunda savaşmak, hiç bu kadar önemli olmamıştı. Otoriter liderlere karşı ayağa kalkmak ve her bir İsrailli ve Filistinli için barış dolu bir gelecek inşa etmek bizlere bağlı” dedi.

Filistinliler, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde bağımsız bir devlet kurmak istiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde İsrail yerleşim yerlerini artırma ve ilhaka dönük planınıysa 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe sokması bekleniyor. Netanyahu bu konuda Washington’dan da yeşil ışık bekliyor.

Amerika Başkanı Donald Trump daha önce İsrail’in işgal ettiği yerleşim yerlerini korumasını da öngören bir barış planı açıklamıştı. Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ederek ABD Büyükelçiliği’ni bu şehre taşımıştı.

Filistinlilerse hem Trump’ın barış planı hem de Netanyahu’nun yeni yerleşim yerlerine yönelik planlarını reddediyorlar.

Planın yürürlüğe sokulmasının bölgede şiddet olaylarını da arttıracağı endişesiyle hem Birleşmiş Milletler hem çok sayıda Avrupalı ve Arap ülkesi de İsrail’in yerleşim yerlerini genişletmemesi konusunda uyarıyorlar.

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