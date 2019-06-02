İsrailliler gerginliğin hakim olduğu Doğu Kudüs'te işgali kutladı

KUDÜS (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 52’nci yılı Yahudiler tarafından işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde yapılan gösteri ve yürüyüşlerle kutlanıyor.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırı düzenlemesinin ardından kentte yaşanan gerilimle eş zamanlı olarak Kudüs’ün işgalinin 52’nci yılı dolayısıyla Yahudiler tarafından gün boyunca kutlamalar gerçekleştirildi.

Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler organize eden Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yaptı.

Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bazı kapıları İsrail polisi tarafından kapatıldı ve sadece gösteri için Yahudilerin girişine izin verildi.

Şam Kapısı'nda toplanan binlerce Yahudi kutlama sırasında ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan bazı haberlere göre, Eski Şehir’in sokaklarında yürüyen Yahudiler, Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli sloganlar da attı.