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İsrailliler İki Yılda Dördüncü Kez Sandığa Gitti

24.03.2021 03:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de dün yapılan seçimin ardından sandık çıkış anketleri seçimin net bir galibi olmadığını gösterdi. İsrailliler bu seçimle birlikte 2 yılda dördüncü kez sandığa gitmiş oldu

İsrailliler İki Yılda Dördüncü Kez Sandığa Gitti

İsrail’de dün yapılan seçimin ardından sandık çıkış anketleri seçimin net bir galibi olmadığını gösterdi. İsrailliler bu seçimle birlikte 2 yılda dördüncü kez sandığa gitmiş oldu.

İsrail’de farklı televizyon kanallarının yayınladığı anket sonuçlarına göre ne Başbakan Benyamin Netanyahu ile dinci ve milliyetçi müttefikleri ne de farklı gruplardan oluşan rakipleri mecliste çoğunluğu elde edebildi.

Netanyahu yazdığı Twitter mesajında galibiyetini ilan etti ve ‘‘İsrail vatandaşları, teşekkürler. Sağa ve liderliğimdeki Likud’a büyük bir galibiyet verdiniz. Likud açık arayla en büyük parti. İsraillilerin büyük kısmının sağ kanatta oldukları ve güçlü sağcı bir hükümeti istedikleri açık’’ sözlerini kullandı.

Üç TV kanalı tarafından yayınlanan sandık çıkış anketi sonuçlarının neredeyse hepsi Netanyahu ve müttefiklerinin 120 koltuklu mecliste 53-54 koltuk alabileceklerini gösterdi. Muhaliflerininse en fazla 59 koltuk alabileceği sanılıyor. Naftali Bennett’in Yamina Partisi’nin ise 7-8 koltuk kazanması bekleniyor.

Nihai sonuçların da anketleri yansıtması durumunda her iki tarafın da eski Netanyahu müttefiklerinden Bennett ile en az 61 koltukluk çoğunluğa ulaşmak için koalisyon kurması gerekecek.

Bennet, Netanyahu’nun katı milliyetçi ideolojisini paylaşsa da başbakan olması durumunda rakipleriyle işbirliği yapmaya açık olacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu 12 yıldır koltuğunu koruyor.

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