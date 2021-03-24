İsrailliler İki Yılda Dördüncü Kez Sandığa Gitti

İsrail’de dün yapılan seçimin ardından sandık çıkış anketleri seçimin net bir galibi olmadığını gösterdi. İsrailliler bu seçimle birlikte 2 yılda dördüncü kez sandığa gitmiş oldu.

İsrail’de farklı televizyon kanallarının yayınladığı anket sonuçlarına göre ne Başbakan Benyamin Netanyahu ile dinci ve milliyetçi müttefikleri ne de farklı gruplardan oluşan rakipleri mecliste çoğunluğu elde edebildi.

Netanyahu yazdığı Twitter mesajında galibiyetini ilan etti ve ‘‘İsrail vatandaşları, teşekkürler. Sağa ve liderliğimdeki Likud’a büyük bir galibiyet verdiniz. Likud açık arayla en büyük parti. İsraillilerin büyük kısmının sağ kanatta oldukları ve güçlü sağcı bir hükümeti istedikleri açık’’ sözlerini kullandı.

Üç TV kanalı tarafından yayınlanan sandık çıkış anketi sonuçlarının neredeyse hepsi Netanyahu ve müttefiklerinin 120 koltuklu mecliste 53-54 koltuk alabileceklerini gösterdi. Muhaliflerininse en fazla 59 koltuk alabileceği sanılıyor. Naftali Bennett’in Yamina Partisi’nin ise 7-8 koltuk kazanması bekleniyor.