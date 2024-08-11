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İsrailliler kendini alkole verdi! İran korkusu halkı eve kapattı: Kafeler ve restoranlar boş kaldı, dondurma satışları patladı

11.08.2024 10:18
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Peş peşe gelen iki suikastın ardından şimdi İsrailliler telaş içinde! Özellikle Tahran'da gerçekleşen Haniye suikastının ardından İran her fırsatta İsrail'e yüksek perdeden bir karşılık vereceğini vurguluyor. Buna karşılık İsrailliler evlerinde kalmaya ve yiyecek stoklamaya başladı. İsrail basınında dikkat çeken bir detaya göre göre halk kendini alkole verdi.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi Orta Doğu'daki gerilimi had safhaya taşıdı. İran'dan art arda gelen intikam yeminleri üzerine İsrailliler son günlerini konserve yiyecek, alkol, uyku ilacı, sakinleştirici stoklayarak geçiriyor. Ayrıca dışarı çıkmayıp evde kalmayı tercih ediyorlar.

HANİYE SUİKASTI SONRASI DONDURMA SATIŞLARI PATLADI

Yedioth Ahronot gazetesi, artan endişe ortamında İsraillilerin yaptığı hazırlıkların ele alındığı bir haber yayımladı. Habere göre, Haniye suikastının ardından dondurma satışlarında yüzde 260 artış gerçekleşti. Dondurmadan sonra en çok talep edilen ürün ise yüzde 140 artışla ton balığı, mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler oldu.

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KAFELER, RESTORANLAR SİNEK AVLIYOR

İsrailliler, son günlerde restoran ve kafelere gitmekten kaçındı. Tel Aviv'deki ünlü restoranlardan birinin hafta sonu rezervasyonları yüzde 50 azaldı.

EVE PİZZA SİPARİŞLERİ ARTTI

Pizza restoranlarının siparişleri ise arttı. Sipariş oranındaki artış hafta sonu yüzde 40'lara ulaştı. Bu artışta, İsraillilerin gece dışarı çıkmayıp evde pizza yemeyi tercih etmesi etkili oldu.

DAHA ÇOK İÇMEYE BAŞLADILAR

Endişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış dikkati çekti. Haberde, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir barın işletmecisinin sözlerine yer verildi. Buna göre, endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başladı.

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PSİKOLOG TALEPLERİNDE "ÇILGINCA" ARTIŞ

İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı. Bir psikoloğun haberde yer alan ifadesine göre, psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte "çılgınca" bir artış yaşandı ve psikologlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış oldu.

Pek çok uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv uçuşlarını durdurması sebebiyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kalırken birçok İsrailli de Corendon Europe gibi uçuşlarını sürdüren hava yolu şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkmak için rezervasyon yaptırdı.

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İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye

HANİYE VE ŞÜKÜR SUİKASTLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı. (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İran İsrail
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