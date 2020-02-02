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İsraillilerden ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

İsrail’de yüzlerce kişi, başkent Tel Aviv’de bir araya gelerek ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.İsrail’de yüzlerce barış eylemcisi ve insan hakları savunucusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için başkent Tel Aviv şehir merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi.

İsraillilerden ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

İsrail’de yüzlerce kişi, başkent Tel Aviv’de bir araya gelerek ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.
İsrail’de yüzlerce barış eylemcisi ve insan hakları savunucusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için başkent Tel Aviv şehir merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. İsrail’deki Şimdi Barış Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki göstererek, "Yüzyılın Planına Hayır", "Irkçılığa Hayır", "Filistinlilerin Hakları Geri Verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, İsrail’in Batı Şeria’da ve Ölü Deniz’de Filistinlilerin topraklarını işgal etmesini de kınadı.

İsraillilerden ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

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