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İsraillilerden "güvenlik zafiyeti" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 01:31 | Son Güncelleme

Yüzlerce İsrailli, Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde eylem yaptı

KUDÜS (AA) - Yüzlerce İsrailli, güvenlik zafiyetine tepki olarak Gazze sınırına yakın bölgelerde gösteri düzenledi.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, yüzlerce kişi ülkedeki güvenlik zafiyetine tepki olarak akşam saatlerinde Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde düzenledikleri gösterileri sürdürdü.

Haberde, göstericilerin caddelerde araç lastikleri yaktığı ve bazı yolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Gazze'de yaşanan son gerginliğin ardından Mısır'ın ara buluculuğunda salı akşamı Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Ateşkesin ardından özellikle Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde Binyamin Netanyahu hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleştirilmişti.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, bir İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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