İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, radikal İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesi yer alan açıklamada, "İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." çağrısı yapıldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ: PROVOKASYONU LANETLİYORUZ

Baskına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir.

Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır."

NE OLMUŞTU?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere eşlik ederek, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söylemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır