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İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'yu istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

İsrail'de yapılan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si nisan ayındaki seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemiyor

KUDÜS (AA) – İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında halkın yarısından fazlasının nisan ayında yapılacak seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemediği ortaya çıktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "KAN"ın düzenlediği ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si Netanyahu'ya oy vermeyecekleri yönünde görüş belirtti.

Ankete katılanların yüzde 37'si ise Netanyahu'nun başbakanlık için en iyi aday olduğunu düşünüyor.

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesine karşı olduğunu dile getirse de partisi Likud'un 9 Nisan'daki genel seçimi önde tamamlaması bekleniyor.

Anket sonucuna göre, Netanyahu liderliğindeki Likud'un 120 sandalyeden oluşan İsrail meclisine 27 ila 31 milletvekili sokması öngörülüyor.

- Eski Genelkurmay Başkanı Gantz favoriler arasında

Erken seçim kararının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında muhalefet partilerinden öne çıkan isim olmasa da henüz partisi bulunmayan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, 9 Nisan'daki seçimde Netanyahu'nun ardından en çok oyu alabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

KAN'ın anketinde Gantz'ın parti kurup seçimlere katılması halinde meclise en az 10 milletvekili sokması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun anketinde ise Gantz'ın parti kurması halinde mecliste 15 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun büyük oranda oylarını koruyarak 12 ila 13 sandalyeye sahip olacağı dile getiriliyor.

Uzmanlar mevcut şartlarda hiçbir partinin, tek başına iktidar olabilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağını, erken seçimin ardından İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini söylüyor.

İsrail meclisinde şu an Netanyahu'nun partisi Likud 30, Ortak Arap Listesi Bloku da 13 sandalyeye sahip.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki partilerin başkanları 24 Aralık'ta yaptıkları görüşmede erken seçim kararı almıştı.

Buna göre Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimler 9 Nisan'a alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

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