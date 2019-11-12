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İsraillilerin yüzde 53’ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

İsrailli bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin büyük çoğunluğu Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

İsraillilerin yüzde 53’ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana

İsrail'in Ramat Gan kenti merkezli İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (MITVIM) tarafından 700 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre İsraillilerin yüzde 53'ü Türkiye ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesinden yana, yüzde 32'si ise buna karşı çıkıyor.

MITVIM’in “İsrail'in Dış Politika Endeksi 2019” başlığıyla, yüzde 3,5'lik bir hata payıyla eylül ayında gerçekleştirdiği ankette, Türkiye ile ilişkilere ilişkin net bir tavır sergilemeyenlerin oranı ise yüzde 15.

"YÜZDE 45'İ AB'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYOR"

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 45’i iki devletli çözümü destekleyen Avrupa Birliği’ni (AB) "düşman" olarak görüyor.

İsraillilerin yüzde 68’i, Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu ülkeleriyle iş birliğinin mümkün olduğuna inanırken, yüzde 20’sine göre ise bu mümkün değil.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle İsrail-Filistin barış sürecinde bir ilerleme kaydedilmese dahi barış anlaşması yapılabileceğine inananların sayısı yüzde 46 iken, barış sürecinde ilerleme kaydıyla Körfez ülkeleriyle barışa inanların sayısı yüzde 32, görüş belirtmeyenlerin sayısı ise yüzde 22.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış için bir ortak olarak görmüyor, Abbas’ın "ortak" olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 20, belirli bir görüşü olmayanların oranı ise yüzde 19. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil MITVIM Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Algı operasyonu başladı
turkiyede ise yuzde 90( pkklilar haric) israil ile tum iliskileri durdurup gerekirse bir kasik suda bogmak istiyor.
Anketi yaptırıp Türk haber ajanslarına servis eden, projeye devam !
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