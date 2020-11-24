İsraillilerle fotoğraf çektiren Mısırlı şarkıcıya dava açıldı

Dubai'deki bir partide iki ünlü İsrailli ile fotoğraf çektiren meşhur Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan gelecek hafta ülkesinde mahkemeye çıkacak.

Bir avukat, İsrail hükümetinin internette paylaşmasının ardından çok sayıda Arap'ın kınadığı fotoğrafları çektiren Mohamed Ramadan'a "Mısır halkına hakaret" suçlamasıyla dava açtı.

Mısır Sanatçılar Birliği de Ramadan'ın üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. 32 yaşındaki şarkıcı ise, birlikte fotoğraf çektirdiği İsrailli ünlülerin tabiyetini bilmediğinde ısrar etti.

Mısır ve İsrail, 1979'daki barış anlaşmasına kadar beş kez savaştı. Ancak iki ülkenin ilişkileri hala dönem dönem gerginleşiyor.

Son aylarda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzaladı. Sudan da aynısını yapacağını açıkladı.

Cumartesi günü İsrail devletinin resmi Facebook ve Twitter sayfalarında Ramadan'ın, Dubai'deki bir barda İsrailli şarkıcı Omer Adam'a sarılırken gösteren fotoğrafı yayımlanmıştı.

BAE'li bir gazetecinin çektiği belirtilen fotoğrafın altında "Sanat daima bizi bir araya getirir" yazıldı.