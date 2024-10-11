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Israrlı takipte cezalar artıyor, iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik kalkıyor! Yeni yargı reformunda 'en az 7 yıl hapis' detayı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.10.2024 06:51
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Kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının ardından Adalet Bakanlığı, çalışmasını tamamladı. Yeni yargı reformuyla ilgili detayları ise Bakan Yılmaz Tunç, canlı yayınında anlattı. Masadaki yeni düzenlemeyle ısrarlı takipte cezalar artırılıyor. Gündemde, iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik uygulamasının kaldırılması da var.

Israrlı takipte cezalar artıyor, iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik kalkıyor! Yeni yargı reformunda 'en az 7 yıl hapis' detayı

Artan şiddet olayları sonrası yeni yargı reformu için Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Aile ve İçişleri Bakanlığı'nın da destek verdiği paket kısa sürede yasalaşması için Meclis'e gönderilecek. Söz konusu yeni yargı reformuyla birlikte ssyal medya takipleri bile artık 'ısrarlı takip' sayılacak ve ısrarlı takibe de ağır cezalar gelecek.

Telefon ve sosyal medya aracılığıyla sürekli iletişim kurmaya çalışmak. Bir kişiyi ısrarlı ve takıntılı bir şekilde takip etmek. Sadece o kişiyi değil yakınlarının da huzurunu bozmak ısarlı takip suçuna giriyor.

Mevcut yasada ısrarlı takip suçunun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis. Ancak hapis cezası yerine suçluya elektronik kelepçe ya da uzaklaştırma kararı veriliyor.

ISRARLI TAKİBE HAPİS CEZASI GELİYOR

Yapılacak düzenlemeyle ısrarlı takip suçunda da artık hapis cezası uygulanacak.

ATV Haber'e konuşan Avukat Cansu Naz Albayrak "Özellikle kadına yönelik şiddet içeren fiiller, henüz işlenmeden failin cezalandırılarak mağdurun korunması amacını gütmektedir." dedi.

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BAKAN TUNÇ: "CEZAEVİNE GİRMESİ GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Yeni yargı reformunun detaylarını 24 TV canlı yayınında anlatan Adalet Bakanı Tunç, "Belli bir süre cezaevinde kalması, işlediği suçun karşılığını cezaevinde görmesi yönünde bir düşüncemiz var." dedi.

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EN AZ 7 AY HAPİS YATACAKLAR

Çok sayıda suç kaydı bulunanlar da artık tutuklu yargılanacak. Mevcut yasada 6 yıldan az ceza alanlar; kasten öldürme, yaralama, terör, cinsel saldırı gibi suçları işlemediyse cezaevine girmeden tahliye ediliyor.

Düzenlemeyle 6 yıldan az verilen hapis cezalarına yüzde 10 sınırı gelecek. Suçlu en az 7 ay cezaevinde yatacak.

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DENETİMLİ SERBESTLİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ KALKABİLİR

Kamuoyunda çokça tartışılan denetimli serbestlik ve iyi hal indiriminin de kaldırılması planlanıyor.

Buradaki asıl amacın cezasızlık algısını gidermek ve toplumu suçtan korumak olduğunu belirten Bakan Tunç, "Toplumda özellikle cezasızlık algısına yol açan kasten yaralama, toplum huzur güvenliğini bozma gibi, bunlarda da denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu milletvekillerimiz tarafından tartışılabilir" diye konuştu.

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cezaevi Yılmaz Tunç hapis
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