ISSF yeni başkanını seçmek için olağanüstü toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), yeni yönetim kurulu başkanını seçmek için olağanüstü toplanıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre ISSF, görevinden istifa eden Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in yerine yeni yönetim kurulu başkanını seçmek üzere 8 Nisan'da olağanüstü toplanıyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in katımıyla gerçekleşecek toplantıda ISSF, 2019-2021 dönemi için federasyonun başına geçecek yeni başkanını seçmesi bekleniyor.

ISSF, olağanüstü toplantıda ayrıca 2021 yılında yapılacak müsabakaların yanı sıra federasyonun genel sekreterliği tarafından yönetim, mali ve teknik konulara ilişkin hazırlanan raporu da masaya yatıracak.

Turki Al Şeyh, birkaç ay önce ISSF Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

