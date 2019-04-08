HABER

ISSF yeni başkanını seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

ISSF yeni başkanını seçti

CİDDE (AA) - Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), yeni yönetim kurulu başkanını seçti.

ISSF'nin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, yönetim kurulu başkanlığına, görevinden istifa eden Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in yerine Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal seçildi.

Burada konuşan yeni Başkan Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, görevi süresince yaptığı çalışmalardan dolayı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'e teşekkür etti.

Federasyonun hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve geleceği için bir planlama yapılması gerektiğini ifade eden Faysal, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla rekabet sahasına daha güçlü ve iyi yetişmiş yıldızlar çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Faysal'ın, 2019-2021 yılları arasında görev yapması bekleniyor.

Turki Al Şeyh, birkaç ay önce ISSF Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

PARTNER Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
Cizre'de HDP'li Mehmet Zırığ, mazbatasını aldıCizre'de HDP'li Mehmet Zırığ, mazbatasını aldı
Safranbolu’nun ilk bayan muhtarı mazbatasını aldıSafranbolu’nun ilk bayan muhtarı mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.